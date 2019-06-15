歐洲行動流量錯導向中國電信 中這樣處理引懷疑

2019-06-15 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國在網際網路安全性持續受到西方國家的質疑，近日更出現BGP路由外洩把行動網路流量導向中國電信商，一般僅需數分鐘可修正，中國電信卻讓錯誤持續2小時的事件。

《ZDNet》報導，6月6日，大量歐洲行動網路流量被導引至中國第三大電信商、網路服務供應商（ISP）中國電信（China Telecom），這起意外肇因於瑞士數據中心代管業者Safe Host的內部路由表外洩了70000個路由至中國的ISP。

報導指出，邊界閘道器協定（BGP）用於在ISP層級將路由重新導向，但容易出現洩漏問題，然而ISP通常會設置安全保護措施避免BGP路由洩漏或影響其他ISP網路。這次的問題在於中國電信不僅忽略BGP外洩，甚至還散布Safe Host的路由，成為Safe Host與歐洲電信商、ISP之間的最短路徑。

報導表示，此狀況造成法國、荷蘭、瑞士的行動電信商受到影響，幾個小時後，直到中國電信商意識到他們造成的問題之前，許多歐洲行動網路流量都通過了中國電信的網路。甲骨文（Oracle）的安全分析師Doug Madory指出，通常這樣的事件只會持續數分鐘，但這次卻持續了兩小時。

報導稱受到影響的行動網路用戶，會出現連線速度慢或是無法連接到伺服器等狀況，Madory認為，這凸顯出BGP路由洩漏尚未被解決，也呈現出中國電信缺乏基本路由安全措施、流程偵測與修復上也不足。

報導還提到中國電信的「往事」，去年10月有美國學者發表研究指出，中國電信挾持了西方國家重要的網路骨幹，認為中國政府透過在地ISP系統性地挾持西方國家的路由。至於這次的事件，Madory並未表示是故意或是技術、人為疏失。

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