血洗基督城51死 兇嫌出庭只認恐攻否認有罪

2019-06-14 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭2座清真寺於3月中旬爆發槍擊案，造成至少51人喪生；澳籍主嫌塔倫（Brenton Tarran）14日開庭時否認一切罪名，還要求法庭判他無罪。

綜合外媒報導，紐西蘭基督城在3月15日發生清真寺槍擊慘案，主嫌塔倫持槍大開殺戒，造成51人死亡。塔倫面臨92項指控，包括51項謀殺罪、40項謀殺未遂和恐怖主義罪。14日他透過視訊參與聽證會，法庭現場被倖存者、51名罹難者的家屬擠滿，但塔倫只承認是恐攻，否認自己有罪，過程中不時傻笑。

法官表示，根據法院收到的2份精神鑑定報告，塔倫是可以受審的，沒有其他疑慮；預計於8月15日舉行下次的聽證會；如果塔倫沒有異議，審判會於2020年5月4日開始。法官也指出，雖然法院努力在犯人被捕後的1年內審判嚴重的刑事案件，但此案的規模和複雜性，讓此案具挑戰性。

罹難者家屬艾札特（Janna Ezat）表示，希望塔倫被判死刑，不過紐西蘭於1989年廢除死刑，自1957年以來未處決任何人。如果被判有罪，塔倫將面臨無期徒刑；另外，3月槍擊案中，遇難者來自十幾個國家，他們的親屬講各種不同的語言，法庭上有很多翻譯人員，在聽證會前後，各個群體代表都會解釋發生了什麼事。即便如此，有些人仍質疑何為何直到2020年才進行審判。

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