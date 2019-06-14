控伊朗是襲擊油輪幕後黑手！傳美軍握有水雷關鍵影片

2019-06-14 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕兩艘油輪在阿曼灣遭受襲擊，其中一艘證實為台灣中油租用的油輪「Front Altair」，另一艘為日本油輪「Kokuka Courageous」。美國指控伊朗為幕後黑手，但伊朗嚴正否認這項指控。消息指美軍握有影片證據，稱伊朗海軍在日本油輪船上拆除未爆的水雷。

4名美國官員告訴《美國有線電視新聞網》（CNN），根據美國軍方公布的一段影片顯示，油輪遭受攻擊後，伊朗海軍的小船艦出現在受襲擊的日本油輪「Kokuka Courageous」周邊，伊朗船員從船上移除一個物體。美國指這個物體可能為一枚未爆炸的水雷。

《路透》報導引述消息人士指出，「Front Altair」起火爆炸，並散發出巨大煙霧，可能是被磁性水雷攻擊所致。日本油輪「Kokuka Courageous」稱該船疑似受到魚雷攻擊，但美國官方則說沒有發現魚雷被使用的跡象，但在日本油輪船身發現未爆的水雷。

《美國之音》引述一名美國國防部官員說，美軍相信伊朗是此次事件的幕後黑手，有很多跡象表明這次襲擊是伊朗所為，美軍十分肯定，而且握有證據。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）13日召開臨時記者會表示，根據美國政府評估，伊朗應為今天在阿曼灣發生的襲擊事件負責。伊朗則嚴正否定美國毫無根據的說法，並以最強烈的措辭譴責美國，指美國及其地區盟友加劇了中東地區的緊張局勢。

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