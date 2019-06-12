國外研究：老年人服「抗憂鬱藥」恐增失智症風險

2019-06-12 21:16

〔編譯陳正健／綜合報導〕國外最新研究指出，60歲以上的老年人，若服用「抗憂鬱藥」（antidepressant），罹患失智症的風險恐增3.4倍，因為這些藥物可能導致神經受損，但也有專家強調，應做更多研究加以證實，避免造成誤導。

以色列、瑞典及美國紐約市研究人員，針對 7萬1515名以國病患進行研究，受試者年齡都是60歲以上，此前未被診斷出患有失智症。研究期間為2013年至2017年間。

研究人員將受試者分為兩組，一組在10年間曾服用抗憂鬱藥，共有3688人。對照組則未服用此類藥物，共6萬7827人。

結果顯示，曾服用抗憂鬱藥的受試者，有11%在研究後期罹患失智症，共有407人，但對照組僅佔2.6%，共1769人。

另外，當研究人員進行調整，令兩組比較結果更為公平。服用抗憂鬱藥組的受試者，罹患失智症的比例高出3.4倍。

研究指出，抗憂鬱藥可能導致神經損害，阻礙神經細胞增長，或對普通腦細胞有毒害。然而，有專家警告，仍需更多研究加以證實，避免對需要服用抗憂鬱藥的民眾造成誤導。

本研究刊登於《美國老年精神病學雜誌》（American Journal of Geriatric Psychiatry）

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