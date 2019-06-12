反送中》抗議現場民眾倒地 香港警方稱：已非常克制

2019-06-12 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港特區政府附近街頭湧現上萬民眾「反送中」，今下午爆發警民衝突，雙方都有人受傷，傳出一名年輕人遭橡膠子彈射中眼睛，流血倒地。香港警務署署長盧偉聰聲稱，示威者所投擲的物品非常危險，警方逼不得已使用武器，並稱已非常克制。

根據香港「now新聞」報導，盧偉聰今天下午四時許召開記者會表示，警方已非常克制，示威者所投擲的物品非常危險，可以殺人，警方逼不得已使用武器。

盧偉聰指出，警方與示威者衝突期間，曾使用的武器包括警棍、催淚彈、布袋彈槍、橡膠子彈。

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