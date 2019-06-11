恐怖統治！學校、市場都有 北韓323個公開處決地曝光

2019-06-11 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕為維持政權，北韓政府實施恐怖統治，總部於南韓首爾的人權團體「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group）今（11日）公布一份報告顯示，北韓境內公開處決的刑場多達323個，包含學校、市場都在內，民眾被迫到場親睹處決過程。

綜合媒體報導，總部於南韓首爾的人權團體「轉型正義工作組」今公布一份報告，他們根據脫北者的證詞，以及衛星拍攝下，發現北韓境內有多達323個執行公共處決的場所，由於擔心北韓政府會對這些刑場進行破壞、掩飾，該組織沒有公佈這些場所的具體位置，僅表示有許多刑場位於郊區，不過也有公開處刑的地點設置在市場和學校。

轉型正義工作組表示，北韓判處死刑不分情節輕重，最常見的罪名是「偷竊銅製品和牲畜」，而受訪的610名脫北者中，有高達8成坦承目擊公開處決過程，其中有超過一半人表示，是被迫觀看，其中年紀最小者甚至只有7歲；為避免處刑場面曝光，官員還會進行搜身或者利用金屬探測器沒收到場觀眾手機。

轉型正義工作組研究主任莎拉‧A‧孫（Sarah A. Son）說：「公開處決目的是要在民間灌輸恐懼文化，警告人民這些罪行政府所無法容忍的，以維持他們的恐怖統治。」

不過近年來公開處刑的狀況有所趨緩，「轉型正義工作組」認為或許與國際壓力有關，報告指出「自2015年以來，公開絞刑據報已終止或至少頻率明顯下滑，部分歸因於國際施壓北韓終止這種作法。」

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