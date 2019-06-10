「學民女神」周庭：逃犯條例是香港回歸後最危險的法律

2019-06-10 21:34

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕香港自決派青年社運人士周庭今天在東京召開記者會，說明香港舉行「反送中」遊行的理由，並呼籲日本政府重視「逃犯條例」是香港回歸後最危險的法案，一旦修正通過，將威脅所有港人和訪港外籍人士的人權和人身安全。她在接受本報訪問時也表示，希望台灣人不要相信中國的「一國兩制」謊言。

周庭是在昨天「反送中」遊行結束後搭乘深夜班機抵達日本，今天下午在「日本記者俱樂部」召開記者會，她以自學的流暢日文說明香港舉辦「反送中」遊行的理由，並回答日本媒體的詢問，包括讀賣新聞、產經新聞、朝日新聞、共同通信社及NHK、日本電視等主流媒體記者均參加。

會後她在接受本報專訪時表示，中國在香港推「一國兩制」，本來是要示範給台灣人看到一國兩制的好處，但是現在每個香港人還有很多台灣人都看得很清楚，真正的一國兩制是不存在的，因為共產黨想盡方法控制香港人生活的每一部分，不管是政治、經濟或是其他很多部分，所以希望台灣人不要相信一國兩制的謊言。

目前為香港浸會大學四年級學生的周庭，從二○一二年高一時開始參加香港的社會運動，有「學民女神」之稱，曾任香港眾志副秘書長，去年爭取香港立法會補選，但遭裁決提名無效。

周庭表示，香港人口有七百多萬人，昨天的反送中遊行共有一○三萬人走上街頭，等於是人口的七分之一上街向政府表示憤怒和抗議之聲，但政府卻聽而不聞，今天表示還要繼續推動「逃犯條例」的修法，讓許多人感到失望。不過，香港人不會輕易放棄，她表示，民主派議員和港人都會繼續抵抗，只是具體方式目前還沒討論。

她還指出，這次的遊行是繼一九八九年聲援六四天安門學運之後唯一參加者破百萬的遊行，她發現有三到四成的參加者是初次參加，很多在中國經商的親中派港人因為知道中國司法的黑暗面，所以也跳出來表示反對，有一成到兩成的民眾是在雨傘運動後未再上街的港人，雖然有無力感，但他們知道這次可能是最後一次機會，所以也出來參加。

周庭強調，「逃犯條例」是香港返還後最危險的法案，這項條例一旦修法通過，不只是香港人，連住在香港或訪港的外籍人士，都有可能因為觸怒中國被送到中國受審。雖然香港基本法明文規定香港「一國兩制」五十年不變，但從近年發生的政治事件如銅鑼灣書店事件和逃犯條例案，「一國兩制」已遭破壞，雖然香港人和國際均表示反對，但港府卻聽而不聞，香港愈來愈接近中國的獨裁，未來香港人要是被送到中國接受審判，香港將成為非常危險的地方，成為沒有言論自由的地方，獨立司法制度、生命安全都沒了。

她也提到，日本外相河野太郎六月五日在日本眾院外務委員會接受質詢時曾表示，香港在「一國兩制」和司法獨立的前提上，日本對「逃犯條例」感到憂慮，但這種事不宜大聲張揚。周庭認為，逃犯條例將破壞香港的優點，香港和日本有緊密的經貿關係和人員往來，日本應該像美英加政府一樣，要求香港政府撤銷此法。希望日本政府、政治家和媒體能注意這項法案，就如日本受到中國的武力威脅一樣，香港的人權受到中國打壓，日本應更注視這項法案保持警戒。

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