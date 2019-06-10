IS擴張阿富汗勢力 美官員示警：歐美恐將有大規模攻擊

2019-06-10 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕極端組織伊斯蘭國（IS）雖然已失去在敘利亞和伊拉克的據點，但近日美國和阿富汗的官員指出，伊斯蘭國殘餘勢力在阿富汗招兵買馬，密謀攻擊美國和其他西方國家。

據《美聯社》報導，相較於阿富汗的伊斯蘭武裝恐怖組織塔利班，美國將伊斯蘭國視為更大的威脅。有位不願具名的美國駐阿富汗情報人員表示，近日在阿富汗首都喀布爾發生多起爆炸案，按慣例，是美國和歐洲將發生更大規模襲擊事件的前兆。伊斯蘭國的核心目標，是在美國和歐洲發動攻擊，只是時間早晚的問題，「這件事很可怕」。

喬治城大學安全研究中心主任霍夫曼（Bruce Hoffman）認為，阿富汗可能是伊斯蘭國繼伊拉克和敘利亞後的新基地，伊斯蘭國在阿富汗投入了不成比例的關注和資源，東部還有龐大的軍備庫存。

伊斯蘭國的附屬組織原本只有幾十人，但有塔利班成員被其更極端的意識形態吸引，而被吸收進入組織，長期以來，該組織一直位於和巴基斯坦接壤的南格哈爾省東部，但在阿富汗北部也有強大勢力，最近已經擴展到鄰近的庫納爾省。現在阿富汗的南格哈爾省、努里斯坦省、庫納爾省和拉格曼省等4個地區非常危險，2005年曾發生武裝分子從庫納爾山峰發肩射火箭擊落美國契努克直升機，造成16名海豹部隊（SEALs）和特種作戰部隊喪命。

南格哈爾省省議員奧馬爾（Ajmal Omar）表示，伊斯蘭國現在已經在上述4個省份開展行動。很快地，庫納爾省將取代中東，成為該集團的重心。美國情報員透露，伊斯蘭國成員已掌握了關鍵地形，可以掩蓋行蹤，還能輕鬆獲得錢財、武器和設備，他說，「我認為擴大在阿富汗東部領土是他們的首要軍事目標，最終目標是包圍賈拉拉巴德。如果再沒有積極的反恐戰略反制，明年伊斯蘭國的的附屬組織將在美國、歐洲發動大規模攻擊。」

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