印度8歲穆斯林女童遭虐待姦殺 速審法庭判6被告有罪

2019-06-10 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕印度2018年1月發生的遊牧部落8歲穆斯林女童遭虐待姦殺案，8名男性被告經特別速審法庭今（10）日判決，其中6名成年被告罪名成立，其中3名警察因湮滅證據遭判5年徒刑，3名主嫌將面臨無期徒刑及罰鍰。

綜合外媒報導，印屬克什米爾（Kashmir）地區2018年1月發生遊牧部落穆斯林8歲女童，在卡圖阿市（Kathua）附近寺廟中遭虐待姦殺案，引發印度國內外各界譁然。

報導指出，印度法院為此召開特別速審法庭，今（10）日8名男性被告中，3名警察因湮滅證據被判處5年徒刑，3名主嫌被判處無期徒刑，1名主嫌之子無罪釋放，另1名未成年嫌犯將另外審理。

據警方調查報告，8歲受害女童遭施打鎮靜劑並囚禁在當地一間廟宇中長達5日，期間遭到強姦、虐待致死，屍體被遺棄在附近的森林中，3週後才被尋獲。

警方補充道，受害者是游牧部落的穆斯林，主嫌政府退休官員蘭姆（Sanjhi Ram）因想藉此警告該部落離開當地而犯案。

此案引起印度國內外各界譁然，諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）表示強烈關切，並稱仍有十數萬印度女兒正在等待法院的正義。據了解，印度議會去年8月也因此案通過新的刑罰，任何對12歲以下兒童進行強制性交者，可處以死刑。

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