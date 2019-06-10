反送中》稱修法彰顯公義 林鄭拒下台並控襲警將追究

2019-06-10 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕逾百萬香港民眾昨（9）日上街遊行，抗議政府修訂逃犯條例，今日凌晨更爆發警民流血衝突，有港媒消息指出，香港特首林鄭月娥於上午11點召開記者會會見媒體，並針對爆發流血衝突指控，有數百人襲擊警員，讓警員及記者受傷，稱將對此進行追究；至於《逃犯條例》修訂的部分，林鄭月娥則稱修法是完善香港法治、彰顯公義的措施，政府將盡力化解分歧。

林鄭出面 網友怒洗板：辭職下台

香港9日舉行反《送中》惡法大遊行，超過百萬民眾抗議香港政府強推《逃犯條例》修訂，不過昨晚港府方面發表聲明，強調修訂草案將如期於12日在立法會大會二讀，這代表政府不會因為此次遊行而擱置修法。

公民黨凌晨則發表聲明，強調遊行人數已表明反對修法是香港主流民意，並批評政府此舉是將百萬港人的民意視作無物，主張特區政府必須撤回修訂，並要求林鄭月娥引咎辭職下台。

在今日凌晨爆發警民流血衝突後，香港特首林鄭月娥將於今日上午11時會見媒體，並針對本次的大遊行回應，指民眾對重大議題有不同看法很正常，也能接受民眾表達意見，但對爆發流血衝突表示遺憾，並指控有數百人襲擊警員，讓警員及記者受傷，對此將會進行追究，至於看法上的分歧，政府也將盡力化解歧見，並強調修法是完善香港法治、彰顯公義的措施。

林鄭月娥也表示，將會加強進行對民眾進行密集式解說，並稱會讓額外人權保障有法律約束力，政府也會定期向立法會匯報執行情況，同時也會加快跟內地、澳門及其他地方簽訂協議。

林鄭月娥在回答媒體提問時也表示，相信民眾不會同意用激烈行動表達意見，並指雖然參加遊行的人很多，但也有很多團體支持修法，強調並未忽視各方意見。至於是否辭職以示負責？林鄭則說會繼續努力解決香港面臨的問題。

不過，在港媒的相關直播底下，大批網友湧入洗板，除了留言強調反送中立場，也紛紛痛罵林鄭月娥，怒批林鄭「為一己私利，不惜摧毀香港法治，把全香港人置於共產黨的刀口下」、「惡有惡報，不是不報，時候未到」、「無人襲警，是被警襲！」、「是警察自己打自己人」，更有不少人直接對林鄭罵髒話，要她直接下台。

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