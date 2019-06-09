中國稀土反制美國？美貿易專家：免驚！

2019-06-09 20:57

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國貿易緊張關係持續升溫，中國以稀土反制美國的威脅也跟著上升，可能波及機器人、無人機、電動車生產所需的17種稀土礦物貿易。然而，美聯社9日引述多位貿易專家指出，長期來看，毋須對中國威脅停止向美出口稀土而恐慌，因為美國還有其他選項。

在美國總統川普提高對中國商品的關稅，並將中國電信巨擘華為列入進出口管制名單後，中國近期已將稀土出口美國的關稅提高至25％，並威脅全面停止輸美。銪、鈧、鐿等稀土，目前大多是從中國的礦山中開採，因為當地薪資較低，環保標準也不嚴格，生產上更便宜且容易。

報導指出，美國加州有一個稀土礦，澳洲、緬甸、俄羅斯和印度等國，均是稀土的頂級生產者，而越南和巴西也蘊藏龐大的稀土量。此外，美國懷俄明州、阿拉斯加州及加拿大多個地區，也都發現稀土沉積物。

因此，美國「雷鳥全球管理學院」副院長兼中國問題專家堤加登（Mary B. Teagarden）直言：「天不會塌下來，還有其他選項。」華府智庫卡托研究所（Cato Institute）貿易政策研究中心副主任萊斯特（Simon Lester）同意此看法，認為就算中國在短期內中斷供應，但想要生存的企業總會找到解決辦法。

美國地質調查局（USGS）數據顯示，美國雖是全球十大稀土生產國，但同時也是主要進口國，從中國進口的稀土更佔全部進口的8成。中國去年生產約12萬噸稀土，美國則生產1.5萬噸。此外，美國加州山隘礦場（Mountain Pass Mine）開採的稀土，也運往中國分解提煉。

兩年前收購山隘礦場的芝加哥JHL資本集團公司（JHL Capital Group LLC）常務董事科伯特（Ryan S. Corbett）坦言，有必要建立一個以美國為基礎的供應鏈，這樣才有可能不被威脅。

英國金屬顧問機構羅斯基爾（Roskill）稀土分析師馬利曼（David Merriman）則指出，2011年中國限制稀土出口後，日本轉向澳洲等國求助，取得生產電子產品所需的稀土。而在美中可能爆發稀土戰之際，澳洲稀土開採公司Lynas近期宣布，與美國廠商Blue Line合作，在德州開設稀土工廠。

美聯社指出，從長遠來看，中國切斷對美國的稀土供應，可能反傷自己。

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