16年來最大規模《反送中》惡法大遊行登場 港警傾巢而出

2019-06-09 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府審訂《逃犯條例》引爆港人憤怒，香港民間人權陣線發起反送中大遊行，預估可能上街抗議人數從30萬到50萬人都有，預計將是自2003年香港擱置基本法第23條後的最大抗議行動，更有多國、多個城市聲援香港大遊行。

綜合媒體報導，今日香港反送中大遊行，風雨欲來，氣氛緊張，昨晚突然有狂徒在灣仔警總外向警車及跑馬地警署投擲汽油彈，引起各方揣測，不過，警方已經證實，那是單一事件，跟遊行無關。

昨晚的香港立法會前，已放置大量鐵馬和高台，示威區也放置L形鐵板，並做分隔玻璃幕牆，所有的一切都在高度戒備狀態，包括香港大學、中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學及教育大學等6所大學校園內，已出現「反送中」黑布。

今日遊行下午2點半在銅鑼灣維園草地集合出發，目標是立法會，預估遊行人數相當龐大，香港警方已經加派警力維持，據知已逾2000警力，在粉嶺機動部隊（PTU）總部受訓中的警察，也須到現場候命，幾乎是香港警力傾巢而出。

包括而包括香港眾志、學生動源和香港獨立聯盟都已預告，今天將有重要消息宣佈，據稱，很可能是遊行會後的「和平理性非暴力的『後續行動』」，但究竟是什麼消息及後續行動，至今仍然保密。

根據港媒的揣測，「佔領街道、留守立法會外」都可能是後續行動，甚至跟警方「對等武力」也在相應考量之列。

今日香港氣氛緊張，民陣昨晚就擔心，會有不法人士趁機滋事，再栽贓給遊行團體，民陣也已安排糾察，協助維安，更希望警方在維安過程中，不要濫權。

遊行前夕，已有包括國際記者聯會等多個國際新聞出版組織、人權團體聲援遊行，並要求港府撤回條例，7國23城將有活動聲援香港大遊行。

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