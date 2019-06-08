越南、聖文森等5國 當選聯合國安理會非常任理事國

聯合國7日選出5個安理會非常任理事國，左起為聖文森及格瑞那丁總理Ralph Gonsalves、尼日外交部長Kalla Ankourao、愛沙尼亞總統Kersti Kaljulaid、突尼西亞外交部長Khemaies Jhinaoui和越南外交部副部長黎淮忠（Le Hoai Trung）。（美聯社）

2019-06-08 16:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在7日舉行的聯合國大會中，越南、愛沙尼亞、尼日、突尼西亞，以及我國邦交國聖文森及格瑞那丁等5國，當選為15個國家組成、負責維護國際和平與安全的安全理事會非常任理事國，任期為2年。

法新社報導，安理會非常任理事國由聯合國成員國進行不記名投票選出，候選國必須跨越三分之二票數門檻才能當選。非常任理事國經選舉每年更換5個，不能連選連任。這5個新的安理會成員，將於2020年1月1日起履行職責，取代赤道幾內亞共和國、象牙海岸共和國、科威特、波蘭和秘魯。

美國之音（VOA）指出，越南在大會上幾乎獲得一面倒支持，贏得193票中的192票。越南特使表示，越南經歷數十年戰爭，盼向安理會提供相關經驗，包括戰後重建等問題。位於加勒比海的我國邦交國聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）則表示：「我們是有史以來當選為安理會非常任理事國的最小國家。」該國人口僅約11萬。

這次選舉時間點正值安理會內部陷入外交僵局，在回應敘利亞、緬甸、委內瑞拉和蘇丹等危機上，無法達成共識。據悉，愛沙尼亞和聖文森及格瑞那丁都是首次成為安理會理事成員。前者提倡網路安全，後者則大力推動對氣候變遷採取行動。

國際危機組織（ICG）負責聯合國事務的主任高恩（Richard Gowan）指出，這5個新任安理會成員恐加劇聯合國內部分裂，「我想我們將在安理會看到一個強力的反西方組織，恐導致外交角力，讓美國及其盟邦更難透過聯合國推動決議案」。他表示，越南和聖文森在委內瑞拉等議題上，將與中國、俄羅斯同一陣線，如同印尼和南非今年的動作。

新一屆安理會非常任理事國的另5個成員國，為比利時、多明尼加、德國、印尼和南非。常任理事國則是美、俄、中、英、法國，對所有決議案掌有否決權。此外，10個非常任理事國席位按地區分配，分別是亞太2席、非洲3席、拉美和加勒比地區2席、東歐1席、西歐及其他國家2席。

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