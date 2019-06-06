亞馬遜無人機助攻 下單到取貨只要半小時

2019-06-06 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc）即將在未來幾個月內開始使用新型無人飛行器（drone）送貨，未來顧客從下訂到收貨至多只需30分鐘，也令亞馬遜多年來未實現的計畫又邁進一步。

據《路透》報導，美國亞馬遜公司全球消費者部門總裁威爾克（Jeff Wilke）今（6）日在拉斯維加斯的「re:MARS」發表會上表示，亞馬遜的新型飛行器採垂直升降，比前一代飛行器更為穩定，且擁有勝過人類的動態物體偵測能力。

報導指出，威爾克並未說明將從何處開始啟用，但亞馬遜公司2016年曾於英國首次使用無人飛行器送貨。亞馬遜公司使用飛行器送貨已經計畫多年，也備受消費者期待。但由於必須確保飛行器不會破壞較隱密的街道線纜，且需通過美國嚴格的商業飛行審查，此計畫已延宕多年。

亞馬遜公司今日的發表，證明該公司在無人物流領域的野心從未衰減。威爾克指出，亞馬遜所研發的是全電力飛行器，電池可持續至少15哩（24公里）的航程，並可載重5磅（2.3公斤），約為亞馬遜網站上所售主流商品之均重。

此外，亞馬遜亦正式發表了旗下購物APP的全新功能「StyleSnap」，可讓消費者上傳照片並得到圖中所有衣物、配件的相似品建議和購物連結，已於今年4月推出，號稱將「改變你的購物習慣」。

相關影片如下：

新型飛行器真實飛行影片：

2016年舊型飛行器送貨影片：

（影片來源為YouTube，若遭刪除請見諒）

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