2040年再生能源估占35％ 南韓不再新建核電廠

2019-06-06 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府在4日的國務會議上核定了「第三次能源基本規劃（2019~2040）」的內容，計劃將再生能源的比例，從2017年的7.6%提升，預計2040年到達30%~35%，增加約4到5倍。規劃內容中雖然沒有明確提出核電的目標占比，但寫入了不再延長老舊核電站的壽命、也不再新建核電站等減少核電使用的原則。

另外針對空汙問題，南韓的PM2.5濃度也經常破百，因此規劃中還計劃減少煤炭發電這個被視為霧霾主要成因的發電方式。

南韓在過去的「第二次能源基本規劃」中提出的目標是在2025年把再生能源發電比例提高到7.5%，2035年提高到11%，並計劃將核電比例從26%提高到29%，並認為應該新建7GW規模的核電設施。但最新的「第三次能源基本規劃」卻把上述內容全部推翻，最終南韓決定把再生能源和液化天然氣（LNG）等的發電比例大幅提高，並除去提高核電占比的計畫。

南韓政府也宣稱不會因此上調電費，並在3日公布新方案放寬電費累進制度。但遭到韓媒與民眾的質疑，增加再生能源占比勢必導致發電成本增加，若不上調電費電力公司只能日益背負沉重的虧損，但上漲了民眾又會怪罪「都是去核電政策」所致，可謂進退兩難。

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