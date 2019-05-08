國政會核能減碳 經濟部：減煤與廢核非選擇題

2019-05-08 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨國家政策研究基金會今（8日）召開記者會，表示2025年非核家園條款已廢除，但政府仍朝廢核之路前進，無法達到有效減碳目的。經濟部回應，「減碳」與「廢核」並非二選一的選擇題，廢核能夠避免核災風險，而政府也能達成再生能源發電占比20％的政策目標。

綜合媒體報導，國家政策研究基金會今日召開記者會，表示減煤、減碳、減空汙是全民共識，核能發電是減少碳排量的重要方式之一，核災與核廢料都是可以處理的問題，氣候變遷卻無法解決，因應去年「以核養綠」公投案過關，立法院已三讀通過《電業法》修正案，刪除2025年非核家園條款，但政府還是仍朝廢核之路前進。

經濟部回應，「減碳」與「廢核」並非二選一的選擇題，核能並非減碳唯一選項，政府能源轉型政策目標在尋求減碳與廢核雙贏，在穩定供電的前提下，不但降低空污與碳排，同時避免核災風險與核廢處理問題。

經濟部表示，在減煤方面，發電廠燃煤機組除役後將改為燃氣機組，燃煤發電占比可由目前46%降至2025年27%；再生能源方面，太陽光電裝置容量已從105年5月的941.8MW，在108年2月達到2891.6MW，預估年發電量可供給相當100萬戶民生用電，並且能達成2025年再生能源發電占比20％的政策目標，讓所有核電廠在2025年之前屆齡除役。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/