南韓人是否贊成使用核電？ 最新民調結果出爐！

2019-02-21 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人民贊不贊成繼續使用核電？韓國核電學會20日透過首爾新聞中心公布「核電發展認識調查」結果，近7成受訪的南韓民眾表示，希望擴大或保持核電規模，這說明大部分南韓民眾仍然支持使用核電。

南韓《中央日報》報導，韓國核電學會委託韓國研究公司在2月15日至17日針對1000名19歲以上南韓居民展開電話問卷調查，並在20日於首爾新聞中心公布民意調查結果。

調查結果顯示，35.5%的應答者希望將核電比例「進一步提高或稍微提升」，32.2%應答者希望「保持現在的標準」，31.1%應答者則希望「大幅減少或稍微減少」核電比例。韓國核電學會表示，這意味著67.7%的應答者贊成繼續利用核電，與去年8月和11月前兩次調查中71.4%和68.9%的結果相似。

另外，該調查有51.7%的應答者認為政府積極擴大新再生能源和去核電的能源政策「有問題」，高於肯定政府能源政策「做得好」的應答者比例43.9%。

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