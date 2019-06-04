六四30週年 公安監控天安門母親祭拜罹難者

2019-06-04 21:05

〔中央社〕六四事件30週年到來，主張集體前往墓地悼念罹難者的「天安門母親」們，今天有10多人前往北京萬安公墓祭拜，並宣讀悼詞。然而，這場祭拜卻是在公安人員的嚴密監視及引導下進行。

自由亞洲電台報導，包括「天安門母親」組織發起人張先玲在內的10多名六四事件罹難者家屬，在萬安公墓的整個祭拜過程，是在「公安安排下進行」，且不准其它人參與及拍攝。

萬安公墓位在北京市西北郊的香山與頤和園之間，葬有袁力、段昌隆、郝致京、楊明湖、楊燕聲、王衛平、郭春（王民）、王楠等8名六四事件罹難者。

儘管如此，家屬們仍自行拍下祭拜及宣讀悼詞的過程，並由自由亞洲電台公開。

悼詞中提到，想不到當時的政府不僅不接受人們的忠告，反而調動野戰軍，殺害了手無寸鐵的愛國群眾。「我們永遠不會忘記那慘痛的時刻！永遠記住你們青春的身影！永遠會為了你們和那些無辜被害的人們而抗爭！」

悼詞指出，「今天我們要問問執政當局：現在到處都是『不忘初心』的標語口號，『初心』是什麼呢？」從中共建政初期到19大以來，執政黨一直提倡要建立廉潔的政府、要為人民服務。30年前在貪汙腐敗剛萌芽時，學生和民眾提出「反貪汙、反官倒」有什麼不對？為什麼要殺害他們？

這份悼詞說，執政當局現在又一再提出要「依法治國」。如果六四這件「國家犯下的刑事殺人罪」不能依法解決，誰又能相信「依法治國」這個口號？誰又能保證類似的慘案不會再發生？

悼詞提到，中國政府至今對家屬的訴求不敢面對、不敢回答，30年來「裝聾作啞，掩耳盜鈴」。家屬們呼籲全世界有良知的人們、有影響力的人士、各國政要「都來支持我們的正義要求」，敦促中國政府和「天安門母親」對話，只有開啟對話之門才能解開歷史的癥結。

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