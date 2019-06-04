連基多拉都不敵64？ 網爆《哥吉拉2》這彩蛋疑被「河蟹」

2019-06-04 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕《哥吉拉II怪獸之王》上週三（5月29日）在台上映，哥吉拉、摩斯拉、基多拉、拉頓等經典「泰坦巨獸」在大螢幕上發威，讓怪獸迷大呼過癮，台灣首週5天開出1億3062萬元佳績，位居全球海外市場第5名，不過有眼尖的影迷發現，疑似因為「64」這敏感數字，讓基多拉基地編號彩蛋不同。

《哥吉拉II怪獸之王》電影中出現滿滿的致敬彩蛋，令許多死忠哥吉拉粉絲感受到導演的用心，不過有眼尖的影迷發現，劇中專門追蹤泰坦巨獸的君主組織在全球各地設置監控基地，其中用來監視哥吉拉的54號基地，恰巧致敬1954年哥吉拉首部電影，而拉頓電影在1956年上映，其劇中56號基地就是用來監控牠，而61號基地則是觀察魔斯拉的地點，致敬1961年魔斯拉電影初登場。

有網友指出，依照這系列的彩蛋設計邏輯，在1964年首次登場的基多拉，基地編號應該是64號，但劇中監視基多拉的基地編號則為32號，網友推測，或許因為中資關係或者中國市場，片商修改了基多拉君主基地號碼的設定。

其他網友紛紛表示：「我信了」、「這不叫河蟹，是自我審查」、「當初一直想32跟基哥的關聯，原來是被河蟹掉惹」。

不過電影官方則宣稱，監視基多拉的32號基地，是為了致敬恐怖電影《突變第三型》中登場的軍方第31號基地。

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