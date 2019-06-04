擊敗4000人！ 32歲正妹獲選烏克蘭喜劇總統新聞秘書

2019-06-04 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕喜劇演員出身、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）當地時間3日公布新人事案，32歲正妹記者門德爾（Iuliia Mendel）從數千名競爭者中脫穎而出，被任命為澤倫斯基的新聞秘書。

綜合媒體報導，門德爾1986年9月出生在赫爾松市（Kherson），並於首都基輔（Kyiv）修習新聞學、曾赴美參加過新聞記者培訓課程，後來任職於ICTV頻道、Espreso TV、Inter電視頻道，當記者時曾與《紐約時報》合作過，也有在世界銀行烏克蘭辦事處工作的經驗。

報導指出，當時與門德爾競爭的約有3、4000人，最後淘汰到剩下3人進入決選，並接受澤倫斯基及其總統府團隊成員面試。據了解，過程相當嚴苛，不僅要通曉烏克蘭文與英文，還有模擬情境測試臨場反應，藉以評估申請者對烏克蘭與全球政治局勢的了解、抗壓性、思維觀念、幽默感與反應力。

報導提到，決選結果出爐後，門德爾也在推特上發文感謝眾人的恭喜與祝福，能夠成為澤倫斯基的發言人，這是至高無上的光榮與責任，承諾行政當局未來將盡可能保持公開透明。

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