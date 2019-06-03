六四30週年前夕 推特大肆封鎖中國異議人士帳號

2019-06-03 03:28

〔中央社〕中國鎮壓北京天安門廣場民主運動將滿30週年，社群網站推特（Twitter）近日卻傳出大量封鎖中國異議人士的帳號。推特官方對此致歉，還稱這項舉措並非中國當局舉報所致。

法新社報導，推特公開致歉前，相關維權人士指出，來自中國國內外且批評中國共產黨的數以百計推特帳號在上週遭到停用。

人權網站「改變中國」（China Change）的創辦人曹雅學表示，被停用的帳號中，有些是異議作家，還有記錄維吾爾人失蹤情況的一名維權人士。

推特官方昨天表示，中國當局並沒有舉報或要求停用這些帳號。

推特還指出，他們正持續努力清理這些帳號「涉及各種形式平台操控，包括垃圾郵件和其它不實」的行為。

「有時我們的例行作為會發現誤報，或者我們會犯下錯誤。我們致歉，如今我們正努力確保能彌補我們所犯下的任何錯誤，我們依然保持警惕，針對違反我們規則的人們採取行動。」

美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）則在推特發文說，推特已經成為「中國政府的審查員」。

盧比歐貼文寫道：「推特顯然已停用許多批評中國的帳號，包括中國境外人士的帳號。推特已成為中國政府的審查員。」

美國前國家安全會議戰略規劃高級主任史帕丁（Robert Spalding）同樣在推特發文：「在天安門事件30週年之前，看來推特上面至少有1000名中國異議人士的帳號在週五當天受到影響。」

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