六四未結束！ 封從德親筆公開信：願回中國公開受審

2019-06-02 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕「六四」學運領袖封從德今從東京到香港，卻遭港府拒絕入境、原機遣返。香港支聯會公布封從德手書的公開信。封從德在信中表示，此行除了參加「六四」紀念晚會外，也向中國政府重申自己將近30年來的訴求：「回國公開受審」。

香港支聯會公布封從德手書公開信的照片，據信這信是封從德在東京飛往香港的班機上所寫。在信中，封從德言明，「各位見到此信，表示我已被中共治下的機構扣留」。

封從德強調，除了否認在這場「空前宏大而和平的八九學運及愛國民主運動」中有任何違法行為，「如果中共政府能夠遵守正當的法律程序，確保給予真正公開公正的審理，我願回國受審，30年來我一直等待這一時刻」。

封從德表示，他多次向中國駐外使館提出此一要求，但都沒有回覆，「對我而言，六四並未結束」。

封從德提到，新的冷戰已經開始，而香港是自由世界與極權專制對決的最前線，30年前，港人與全球華人一起支持北京學運；30年後，全球華人與一切自由民主力量應大力支持港人爭取民主，反對中共專制勢力之擴張，尤其是「送中條例」（逃犯條例）。

封從德透過香港支聯會表示，他1990年沒有任何證件偷渡進香港，又偷渡出香港，再偷渡進法國，一切順利，如今有合法證件，本可以簡單合法進香港，卻被原機遣返，說明香港「一國兩制」完全騙人，香港「沒有獨立司法，聽命於中共」，若有「送中條例」，他會被引渡到中國。

封從德呼籲港人及中國內地人，一起到維園（香港維多利亞公園）共舉燭光，展示拒絕遺忘、爭取平反「六四」。封從德認為，「六四」燭光集會最能體現港人團結的決心。封從德也呼籲，香港的年輕人響應支聯會的號召，到維園展現抗爭的心意。「如果香港不抗爭的話，30年前的六四隨時都有可能在香港重演。」

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