網傻眼！六四30週年將至 中國網路「這些」字詞全遭刪除

2019-05-31 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕「六四事件」30週年將至，相關字詞也觸動中共敏感神經。目前中國著名的影片分享網站與直播平台都公告表示，觀看影片中的「彈幕」功能將進行「維護」而暫時關閉，更有媒體報導，包括網友在留言留下「30年前的秘密」、「占占占人」、「6月5號之前是啥？」等，都會在短時間內被刪除，讓網友嘆為觀止。

根據港媒報導，中國著名影音平台「A站」（AcFun）及「B站」（bilibili，嗶哩嗶哩）本月29日都發布聲明，表示將關閉彈幕系統進行「升級維護」，虎牙、鬥魚等直播平台也停播彈幕功能或限制發言、修改個人資料等功能。

儘管公告表示關閉原因是「升級維護」，不過大部分中國網友都相信，此事與六四30週年即將來臨有關，紛紛留言嘲諷「30年前的秘密」、「占占占人（戰車與人之意）」、「劉死三士週年（六四三十週年諧音）」，不過這些敏感字詞大部分都在短時間內遭到刪除。

對此，不僅有中國網友批評「欲蓋彌彰、掩耳盜鈴，希望盡可能有更多人知道並開始了解64」，更有中國網友貼出車票照片，指出中國列車「6月4日D8964的車次都直接被撤了」，讓其他網友急忙提醒表示「現在買火車票是實名制，僅這半張火車票的信息就足以篩選、鎖定、暴露發帖人」，要發文網友「注意安全」。

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