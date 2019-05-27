中國幼兒園讓孩童用消毒水洗手 竟稱：加強消毒

2019-05-27 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳龍崗區一間幼兒園，近日有家長發現自家孩子的衣服上出現斑點和褪色的痕跡，且孩子也向父母抱怨洗手水味道很臭，不料，家長在向園方詢問後得知，幼兒園5月初曾爆發疱疹性咽峽炎（腸病毒），因此決定拿強力消毒粉混水取代洗手乳，讓孩童能「加強消毒」。

綜合中媒報導，就讀中國「南灣街道理想幼兒園」的孩童，最近回家後，被家長發現衣服上有白色斑點，有些家長懷疑，這些是被漂白的痕跡，再加上班級內的其他孩童也有類似情況發生。後來，幼兒園鄧姓園長強調，為了加強消毒，才使用強力消毒粉混水來替代洗手乳，供孩童使用。

報導指出，園方使用的強力消毒粉上標明，禁止內服及接觸眼睛，應放置在兒童接觸不到的地方，有漂白作用，配置時需要戴防護手套，另外對銅鋁碳鋼有腐蝕性。

事發後，家長要求幼兒園公開道歉，表示不能接受園方的做法，此外，龍崗區教育局也派人前往幼兒園進行調查，要求園方立刻停止這項行為，並撤換園長，同時對該園進行全區通報批評（即對違法者公開譴責，影響其形象）等懲罰。

消息一出，網友們紛紛表示，「不如讓這個學校的園長改用鹽酸當漱口水」、「太可怕了吧，明知道這不能洗手用，還給孩子天天洗」、「他們沒有上過中學，還是捨不得花洗手液？」、「這園長有沒有腦子啊」、「衣服都燒成這樣，更不用說寶寶嬌嫩的小手了，生氣」。

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