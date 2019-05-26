尼泊爾首都驚傳2爆炸9死傷 傳為毛共叛軍殘黨犯案

2019-05-26 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）今（26）日驚傳2起不明原因爆炸，至少3人死亡、6人輕重傷，疑似為前尼泊爾毛共叛軍的殘黨作案。

據《路透》報導，中印交界國家尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）今日分別傳出2起爆炸案，造成至少3人死亡、6人受傷送醫。

此2起爆炸案分別發生在市中心的Ghattekulo住宅區，以及城市郊區Sukedhara的一家髮廊。對此，官方發言人牙瓦里（Shyam Lal Gyawali）表示：「這2起爆炸案中，共有3人不幸身亡，但爆炸發生的原因仍在調查中。」

17歲學生班達里（Govinda Bhandari）在事發現場接受《路透》採訪，表示：「我聽到爆炸聲時，衝過去只看見房子的外牆被炸出裂縫。」

報導指出，目前尼泊爾軍方已封鎖爆炸現場，牙瓦里補充說明表示，他們懷疑是前叛軍尼泊爾共產黨（毛主義）的殘黨因不滿政府逮捕其成員而作案。

據了解，尼泊爾已從2006年爆發的內戰中逐漸復原，多數毛主義叛軍都已和尼泊爾共產黨（馬列主義）合併，成為目前執政的尼泊爾共產黨。毛主義叛軍的殘黨曾於今年2月作出與這次相似的爆炸攻擊，但目前並沒有任何團體出面為此2案負責。

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