韓國魚糕要找新英文名字！南韓政府舉辦命名大賽

2019-05-26 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕韓劇、韓影裡常見的南韓傳統小吃魚糕串要找新英文名字了！韓國魚糕目前英文名字叫做「Korean fish cake」，可能有不少外國人看了會嚇得退避三舍，因此為了推廣魚糕，大韓民國海洋水產部開始著手舉辦命名比賽，希望能找到一個更好的英文名稱，表現出韓國魚糕的獨特口味。

據《韓聯社》報導，韓國魚糕除了直譯的英文名字之外，目前還有另一個用韓文發音拼成的名字「eomuk」，其在2017年的出口額達到5700萬美元（約新台幣17.9億元），比2015年的4800萬美元（約新台幣）成長了18％。

韓國魚糕除了帶來大量外匯之外，也養活了不少投入該產業的人士，在2016年就估計共有1萬1000人從事魚糕行業。

南韓政府於去年12月公布了促進魚糕發展的藍圖，希望更多國內企業使用國產海鮮，並將魚糕打造成新的主要出口產品之一。海洋水產部表示，「我們計劃尋找一個新的英文名字，協助全球消費者更好地了解韓國魚糕，藉此促進銷售。」

雖然過去魚糕主要作為配菜食用，但越來越多的韓國人把它當作小吃。海洋水產部指出，韓國魚糕市場目前估計約達1兆韓元（約新台幣264億元），到2030年將擴大至2兆韓元（約新台幣528億元）。

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