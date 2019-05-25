主人車禍橫死！忠犬守屍5小時...最後傷重隨他而去

2019-05-25 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子路克（Luke McCoy）上周日（19號）開車帶愛犬Major出門兜風，結果不幸發生車禍，路克當場慘死，Major則是身負重傷，在原地陪伴主人的屍體長達5小時，才因路人通報，被送去治療。獸醫檢查後，認為Major傷勢嚴重，家人最後萬分不捨的同意讓Major進行安樂死，讓牠到另外一個世界陪伴最愛的主人。

根據外媒報導，路克當時開車經過昆士蘭陽光海岸地區時，車子突然失控擦撞好幾棵樹，接著更撞到了一顆大膠樹，路克首當其衝承受衝擊，當場死亡，Major則是受到重傷後，默默的守在路克身邊。直到5小時候才有路人發現車禍事件，報警後將Major送醫。

路克的妹妹賈絲美（Jasmine Nadin）表示，Major在車禍中受到嚴重內傷，醫生原本想截肢試著讓牠保命，但在21日時，Major的傷勢突然惡化，獸醫告知賈絲美，「Major撐不過今晚了」。於是Major的家人們萬分不捨地決定將Major安樂死，讓牠追隨自己最愛的主人路克，「這令人悲傷，我們在5月21日向我們最親愛的朋友道別」。

賈絲美表示，Major是路克養的第一隻狗，他們是最好的朋友。賈絲美事後在臉書發起募款，希望能夠籌到Major的獸醫費，她也希望能替路克和Major製作一塊紀念木牌，放在車子撞到的那顆樹上。

賈絲美發起的募款活動還有11天的時間，換算成台幣，目前已募得1萬4201元，距離目標2萬1692元還差7491元。

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