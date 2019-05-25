吃蘑菇可減緩大腦退化？ 新加坡研究這樣說…

2019-05-25 00:49

〔即時新聞／綜合報導］研究發現，蘑菇中的抗氧化成分能夠對大腦起到保護作用，甚至能減緩大腦老化。但研究人員同時也提醒，要證明蘑菇和大腦功能之間存在著直接關連，就目前而言不太可行。

根據《BBC》報導，新加坡國立大學的研究人員發現，吃蘑菇能有效降低輕度認知障礙的風險。研究顯示，吃較多的蘑菇的人，在思考能力測驗中表現也較佳。在每週吃2次以上蘑菇的受試者中，約有9％的人有認知障礙，而每週食用蘑菇次數少於一次的受試者中，則是有19％的人有認知障礙。

研究人員指出，蘑菇富含麥角硫因（ergothioneine），人體無法自行製造，具抗氧化及消炎作用。此外，蘑菇還含有其他許多營養成分，例如維他命D、硒以及亞精胺，有保護神經元免於損害的功效。

研究調查了663名超過60歲的成年人的飲食及生活習慣，並且追蹤了6年（2011-2017），發表於《阿茲海默症期刊》（Journal of Alzheimer’s Disease）。

根據《BBC》報導，英國阿茲海默症協會的皮科特博士（Dr James Pickett）表示，「造成失智症的因素有許多。如果改變生活方式以及飲食，據估計可以防止3分之1的病例。」

皮科特博士建議人們多攝取包含蔬果及蘑菇的飲食。他補充，「我們最好的建議是，控制鹽和糖的攝取、多運動、適量喝酒並且不要吸菸。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法