聯合國壓倒性票數要求歸還查哥斯群島 英國拒絕

2019-05-23 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會22日以116票對6票壓倒性票數通過決議，要求英國將英屬查哥斯群島（Chagos Islands）還給位於印度洋西南方的模里西斯共和國（Mauritius）。

《CNN》報導，聯合國成員國以116票贊成、6票反對通過1項不具約束力的決議，支持國際法院（ICJ）裁決英國在6個月內把該島還給模里西斯。聯合國成員國中，僅澳洲、匈牙利、以色列、馬爾地夫及美國支持英國。

1965年，英國將查哥斯群島從模里西斯分割出來，成立英屬印度洋領地以管理該群島，國際法院和國際法律專家皆指出「此分割非法」，但是當時模里西斯殖民政府接受協議，並換取300萬英鎊。

1967年，英國和美國簽訂條約，在查哥斯群島的主島迪戈加西亞島（Diego Garcia）修建空軍和海軍基地。且在1965至1973年修建基地期間，英國被指控以粗暴手段強迫所有島民遷離，引起島民的抗議和不滿。

模里西斯總理賈格納特（Pravind Jugnauth）表示，這次的意見清晰明確且具決定性，在「島」歸原主前，英國尚未完全去殖民化。模里西斯提交國際法院的文件指出，「英國分割模里西斯是在未考量當地居民和查哥斯群島人民意願的情況下進行的；管理國已決定將該領土變成一個新的殖民地，以便讓其盟國在迪戈加西亞島上建立軍事基地。」

然而，英國駐聯合國代表皮爾斯（Karen Pierce）表示，倫敦對「對英屬印度洋領土的主權毫無疑問」，其中包括查哥斯群島。

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