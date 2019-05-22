牙科惹禍 洗牙機1天只消毒2次 英國近600病患恐染愛滋

2019-05-22 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國一間牙科診所被爆，口腔衛生師因怠惰竟未將使用過的醫療器材確實消毒，曾在該所就醫的近600名病患有感染上愛滋的風險，消息傳出後讓受害民眾頗為不滿，質疑院方在事發後3個月才通知他們，以及到底有多少人受到影響。

外媒報導指出，位於英格蘭霍茲登（Hoddesdon）一間名為Dentality Hoddesdon的牙醫診所，被爆口腔衛生師帕里克（Ekta Parikh）未確實對洗牙機進行消毒清潔，每天僅「消毒兩次」而未在每一位病患使用後消毒，導致曾在該所就醫的病患近日突然被通知，有染上愛滋的風險，需要接受愛滋病毒（HIV）檢驗才能確定是否有被感染，據指目前有563名病患受害。衛生防護部門也提到，除了愛滋病毒，病人也可能有感染B型肝炎及C型肝炎的風險，建議接受相關檢驗。

該項消息傳開後引發外界軒然大波，受影響的病患非常不滿，由於診所員工在1月時就發現此事，外界質疑此事在經過3個月後才對外公布，並質疑究竟有多少人受到影響。

據悉，目前帕里克雖已被該所解雇，但英國牙科協會（General Dental Council）裁定，帕里克仍可在其他牙科診所工作，但該協會也會持續對這起違規事件進行追蹤調查。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法