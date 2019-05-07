聯合國責北韓試射武器使緊張加劇 美日商討對策

2019-05-07 02:36

〔中央社〕聯合國今天批評北韓最近的武器測試行動，警告這只會使區域緊張加劇。美國總統川普與日本首相安倍晉三也商討了這個問題，安倍透露，雙方商定協調彼此行動，以促使北韓非核化。

北韓4日進行了火箭發射器和某種戰術導向武器試射，這算是挑釁行為，但似乎還不到恢復飛彈試射的地步，而北韓2017年試射飛彈曾招致國際制裁。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）告訴記者，北韓「最近的發射動我們十分清楚…這樣的行動只會使區域緊張加劇」。

他說，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）鼓勵各方「繼續對話，以促進朝鮮半島永續和平以及全面和可查驗的非核化」。

然而美國對北韓似乎以和解態度回應，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天宣稱，美國仍認為非核進程「有一條前進的道路」。

安倍晉三今天在與川普電話商談北韓問題後對記者表示，日、美兩國將透過「全面」協調雙邊努力來促使朝鮮半島徹底非核化。

共同社報導，安倍告訴記者，「川普總統和我對於如何因應北韓問題的各個層面，意見完全一致」。

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