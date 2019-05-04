中國關押穆斯林300萬人！薛瑞福罕見狂轟「集中營」

2019-05-04 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今天重批中國，指中國關押新疆少數民族維吾爾人約300萬名穆斯林在「集中營」。外媒分析，這是迄​​今為止，華府對北京最強烈譴責之一，薛瑞福的言論可能會加劇美中之間的緊張關係。

《路透》報導，拘留者曾在營區訊問期間遭受酷刑，生活在擁擠的牢房中，並遭受每日殘酷的黨派灌輸制度，導致一些人因此自殺。北京對於國際批評「新疆再教育營」很敏感，並向外宣稱是遏制伊斯蘭極端主義威脅的職業教育培訓中心。

薛瑞福在一次關於中國軍隊的更廣泛討論中向五角大廈簡報表示，「中共正在利用安全部隊，對集中營的中國穆斯林進行大規模監禁」，並估計被監禁的穆斯林人數可能「接近300萬人」。

當媒體問薛瑞福為何使用和納粹一樣的「集中營」詞彙時，薛瑞福說，「根據我們所理解的監禁規模，約1000萬人口中，至少有100萬，甚至可能近300萬人。也就是說，這占據相當大的人口比例，那裡發生的事情、中國政府的目標，以及他們對公眾的發言，這樣的描述是非常適當的。

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