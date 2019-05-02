30記者拍「我的六四故事」 預告片上臉書竟一度遭檢舉

30名身處六四現場的記者們拍攝短片講述「我是記者－我的六四故事」。（圖擷取自Youtube- I am a Journalist, My June 4 story）

2019-05-02 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月4日「中國六四天安門事件」將滿30周年，去年底一群記者獲「香港記者協會」支持，邀請了30名當年身處六四現場的記者們拍攝短片講述「我是記者－我的六四故事」，從5月5日起每天將推出一名記者的見證影片。另外，昨（1）晚主辦單位在臉書粉專上傳的預告片，一度遭人檢舉，而目前已恢復正常。

「我是記者－我的六四故事」粉專簡介此次計畫時表示，「30 年過去，不僅參與者暴亂惡名未洗刷、死難者沉冤未昭雪，更兼且當年事態日漸備受歪曲、或年輕人已無從瞭解事件經過。因此，當年曾身歷其境的記者，有責任將當日所見所聞、日後所思所感，再做一次紀錄，公諸於世，以為歷史見證。」

預告片內容中，這群不同於學生、市民的六四參予者現身說法，有人講述當年屍體堆疊血流成河的慘況；有人對於未能阻止共產黨屠殺民眾感到自責；有人說到那個聞名於世的擋在坦克前的人「瘋了」；有人目睹6次流彈劃過身旁，驚險的與死神錯身而過；有人夢到解放軍衝進來開槍，而至今仍會想起那些槍聲。

昨晚，這部預告片一度遭人檢舉，在播放前會出現「這段影片可能含有血腥暴力內容」的警告字眼。根據《香港01》報導，臉書經審視後「認為影片涉及的內容只屬記載重大歷史範疇」，已取消顯示相關警告。

根據香港《明報》報導，經過半年多籌劃，「我是記者－我的六四故事」系列影片在本月5日正式啓播，除了當日將有5名記者的影片外，每日都會推出1名曾親身見證六四現場記者的見證短片，直到6月4日為止。

《明報》表示，啓播日當天將播出的5名記者，包括香港《文匯報》前副總編輯程翔、「無綫電視」前記者謝彩雲、「亞洲電視」前攝影師勞家輝、《星島晚報》前記者梁慧珉，以及「路透通訊社」前攝影記者曾顯華。

另外，由60名記者撰寫的《我是記者－六四印記》將於6月4日出版，除了收錄當年曾參與記者的撰文外，也有六四後才投入這行的新聞工作者，撰文補充「後六四」時期發生的事。

「我是記者－我的六四故事」預告片：

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