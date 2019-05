小心陷阱！ 美國務院發影片 提醒各國留意「中國一帶一路」

2019-05-02 19:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院網站「ShareAmerica 」1日推出一支影片,呼籲世界各國應留意中國「一帶一路」倡議,「切勿陷入中國一帶一路的債務陷阱」。

隨著中國提出「一帶一路」倡議,目前中國已擴大了與亞洲、非洲和南美洲的聯繫,並朝向歐洲發展。不過美國國務院今發布影片指出,經認真考察發現「一帶一路」倡議存在種種問題。

影片以中國在厄瓜多興建的水壩工程為例說明。中國要求厄瓜多以該國80%的石油出口支付貸款,且至少5年。另外,中國公司所建造的水壩工程,不但不顧安全和質量標準,且由於工程質量低劣,導致下游農場經常氾濫成災。除了環境問題受到忽視,中國公司製造的大壩由於存在問題,目前也只能以原先所設計的一半發電。

影片中引述美國智庫新美國安全中心(Center for a New American Security)的一份獨立報告稱,「儘管中國倡議一帶一路促進經濟發展,但喪失控制權、債務、不透明和腐敗等問題往往成為北京的戰略資產。」

另外,影片也引述了新美國安全中心副主任瑞特納(Ely Ratner)的呼籲,「世界各方面的領導人都必須認識到與北京合作的後果」。美國駐中國使領館今日也在推特(Twitter)上轉發這支影片。美國國務院為該影片一口氣推出8種語言字幕,包括:簡體中文、英文、法文、葡萄牙文、西班牙文、俄文、阿拉伯文以及南亞地區使用的烏爾都語版。

根據《紐約時報》去年底的報導,該水壩的工程師曾試圖滿載啟用,但不只導致厄瓜多全國電網短路,水壩上數千道裂縫也正在裂解壩體,更不提該大壩就建在一座名為雷文塔多的活火山下。報導引述厄瓜多能源部長卡洛斯(Carlos Pérez)的發言:「中國佔了厄瓜多的便宜,中國的策略很明顯。他們要控制他國經濟。」

紐約時報報導全文:中國在厄瓜多建了一座大壩,它帶來了什麼?

Don’t Get Caught in the Debt Trap 英文版本

切勿陷入債務陷阱 簡體中文版本

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/