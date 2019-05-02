六四30年 中共一路封殺迴避淡化遺忘

2019-05-02 17:23

〔中央社〕30年前，「六四」事件彷彿一道利斧，劈向許多中國人的心靈深處。但30年來，揮舞利斧的中共始終不願直面傷口，而是以強壓為基礎，反覆地將六四「封殺、迴避、淡化、遺忘」。

30年來，在中共眼中，任何對當局強力鎮壓學生提出質疑、要求平反的人，都被視為想要撕開傷口的居心叵測者；對於海外的質疑，一貫保持充耳不聞。至於內部的反思，除了反射性的提防與壓制，不見其它。

然而，中共這樣的一貫反應，讓這道巨大傷口即使看似結痂，裡頭的膿，卻始終無法化開。

1989年6月4日凌晨鎮壓發生後，中共官方迅速將整起事件定性為「反革命暴亂」。幾年後，用詞先緩和成「動亂」，後來淡化成「事件」，乃至於如今使用的「風波」一詞。於是，成千上萬人死傷的事件，便被輕描淡寫成一句「1989年政治風波」。

根據「鄧小平文選」披露的內容，鄧小平在同年6月9日接見「首都戒嚴部隊」的軍級以上幹部時說，「這場風波遲早要來」，黨內的老同志是「支持對暴亂採取堅決行動」的。

鄧小平還說，學生們的根本口號，一是「打倒共產黨」，一是「推翻社會主義制度」，目的是要建立「完全西方附庸化的資產階級共和國」。那些「別有用心的人」提出的「反腐敗」的口號，僅僅是「陪襯」。

從當時仍擔任中共中央軍委主席、掌握全黨大權的鄧小平口中說出這番話，可說是對六四最典型、最權威的定調，且影響持續至今。30年過去，中共至今對六四的態度，始終是視為「打倒共產黨」及「推翻社會主義制度」的行動。

確保執政，一向是中共的「底線思維」；而「社會主義制度」，又是中共緊抱不放的意識形態。既然認為六四兩者兼具，中共對此保持30年的壓制手段，自不意外。

儘管六四的真相不斷被披露，但中共對國內始終以劃一的宣傳口徑，淡化甚至否認天安門廣場上的慘重傷亡。其中，已故中國國務院發言人袁木接受美國媒體專訪時，聲稱部隊當天清場時「沒有死一個人」，成為全球哄傳至今的黑色笑料。

另一方面，在鄧小平定調下，事發當初，中共在全國大舉搜捕涉事學生及民間人士。但不少學運成員在獲得各界暗助及公開聲援下，陸續逃往海外。對這些學生，中共除了抓，也有意讓他們出國，意在防止學運死灰復燃，再度危及政權，充滿了一貫的「維穩」思維。

從1990年代起，中共面對六四，始終採取著一套投機主義的思維。有人曾歸納出4個要素：「封殺、迴避、淡化、遺忘」。但這4個要素，則建立在強力的壓制手段上。

這30年來，中國公開的官方文件、官員講話、媒體報導、藝文創作，乃至於民間意見表達，甚至在網路上，始終不允許出現任何涉及「六四」的字眼及內容。其中，藝文創作及民間意見表達，一直有同情者以隱晦的方式加以聲援。然而，無一倖免地遭到了封殺，最後歸於沉寂。

每逢6月4日，中國各地公安便進入緊戒狀態，許多積極為六四平反的罹難子女家長及支持者，30年來不斷堅持發聲，但也導致他們從每年5月起就被會強力監控。

近年來，官方監控對象更擴及各地維權者及自由派人士，不是被上門問話、就是被軟禁在家，還有人被帶去外地旅遊，有人則被拘留。2014年4月，浦志強、郝建、徐友漁等人更因舉辦六四25週年紀念研討會被捕，曾參與89民運的浦志強，還被判刑入獄。

藉由強力封殺、全力迴避及大力淡化，30年過去，中國整整一代人對「六四」的認知，幾乎是一片空白，可說在形式上達到了中共官方設定的「遺忘」目標。然而，中共內部對六四的處理，似乎不是完全一致。

鄧小平在前述接見「首都戒嚴部隊」軍級以上幹部時提到，「雖然『有一些同志』一時還不理解，但最終是會理解的，會支持中央這個決定（鎮壓）的」。中共黨內當時對六四鎮壓的意見分歧，可見一斑。

多次寫信要求平反六四的中國退休軍醫蔣彥永，在2004年還在任時寫的信中提到，已故中國國家主席楊尚昆曾告訴他，六四事件是「我黨歷史上犯下的最嚴重的錯誤，現在我已經無力去糾正，但將來是一定會得到糾正的」。

然而，迫於現實壓力，30年來，中共大小官員幹部裡，像蔣彥永般敢在任內公開要求平反六四者，有如鳳毛麟角。如今，蔣彥永早已退休，但今年4月間，他一如往年般被列為監控對象，還「被住進」了醫院。

如今，六四事件30週年即將到來，要求平反六四及正視中國人權現況的聲音，始終不斷。然而，中共至今仍如臨大敵，堅持在「封殺、迴避、淡化、遺忘」的老路上踽踽獨行，離普世價值越走越遠。

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