印度大選不平靜 毛派叛亂分子炸死16軍人

印度警方表示，毛派叛亂分子涉嫌發動炸彈攻擊，造成16名印度精英突擊隊員死亡。（圖擷取自News World India推特）

2019-05-01 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕堪稱全球最大民主國家的印度正在分階段進行國會大選，但今（1）日發生最新一起暴力事件，警方表示，毛派叛亂分子涉嫌發動炸彈攻擊，造成16名印度精英突擊隊員死亡。

《法新社》報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）警察總部一名官員表示，「毛派分子襲擊了一支搭乘私人汽車前往突擊檢查的突擊隊員，迄今已造成16人死亡」。當局已派員到現場救援和執行作戰行動。

尋求連任的印度總理莫迪（Narendra Modi）已迅速就此事發聲，他在推特發文譴責這起「卑鄙的攻擊」，強調暴力事件的肇事者不會被饒恕。

印度國會大選於4月11日開始，將持續到5月19日，但近來多次發生毛派分子攻擊事件，這些叛亂分子活躍於印度至少20個邦，經常在選舉期間展開襲擊。

據印度當地媒體指出，上周末反叛分子朝印度警方開槍，造成2警死亡、1名村民受傷送醫。在選舉開跑前2天，恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）一個車隊遭炸彈襲擊，造成5人死亡。

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