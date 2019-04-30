越南漁政船尬印尼護衛艦 南海爭議海域1船沉12人被逮

2019-04-30 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕27日印尼海軍一艘護衛艦在南海的爭議海域與越南漁政船發生碰撞衝突，除了造成1艘越南漁船沉沒，印尼海軍也逮捕了12名越南漁船船員。

綜合媒體報導，印尼海軍第一艦隊司令部司令馬可諾（Yudo Margono）昨（29）日證實，27日凌晨印尼海軍的帕西姆級護衛艦為追捕「非法捕撈」的越南漁船，而與越南漁政船發生衝突。印尼海軍逮捕了12名越南船員，另有2名越南船員跳海獲越南漁政船搭救，而該越南漁船則在衝突過程中沉沒。

根據網路上的影像片段可見，趕來阻止的2艘越南漁政船中，有1艘撞上印尼護衛艦。印方人員一度朝越方舉槍，除了敲打越南漁政船外，並以侮辱性言詞飆罵對方。

印尼外交部指控越南漁政船違反國際法，也批評其魯莽的行為已威脅雙方人員安全。印尼外交部目前已召見越南駐印尼大使展開交涉。

此次衝突的地點位於納土納群島（Natuna Regency）附近海域，印越雙方都聲索該海域的主權，此外中國也主張該海域位於「南海九段線內」，並聲稱該海域是中國漁民的傳統漁場。

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