「泰式按摩」申請世界文化遺產 泰國政府志在必得

2019-04-30 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國文化部今日宣布向聯合國教科文組織申請，要將「泰式按摩」列為世界遺產，最快11月就會有結果。

綜合外媒報導，泰國文化部長維拉（Vira Rojpojchanarat）今天接受媒體訪問時表示，文化部已經向聯合國教科文組織（UNESCO）申請，將「泰式按摩」（Nuad Thai）列為人類非物質文化遺產。

維拉指出，為了讓泰式按摩能夠順利申遺，文化部將與泰式醫學廳、替代醫學廳、公共衛生部共同討論，進一步提高泰式按摩的衛生標準，此後不論是在國外或國內開設泰式按摩店，都必須擁有衛生部頒發的許可證才可營業。

另外，泰國政府也將明文制定一套標準作業程序，以保存專業、正統的按摩手法，讓業者能依程序行事，也讓文化得以代代傳承。

這項申請最快11月會有結果，泰國政府對此志在必得，維拉表示：「我有信心，這項申遺案一定會通過。」

泰式按摩是泰國古代醫學文化之一，擁有4千多年歷史，是古代泰國皇族強身健體和治療的方法之一。全泰國約有2萬5000人擁有這項傳統技藝，若聯合國教科文組織通過這項提案，泰式按摩將成為泰國繼「箜劇」之後，第2項成為人類非物質文化遺產的國寶技藝。

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