明仁退位迎「令和」！ 多國元首致函感謝天皇

2019-04-30 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇於今日退位，德仁將於明日登基成為新天皇，開啟「令和」時代。南韓總統文在寅今天致函明仁天皇，感謝他對日韓關係的貢獻，各國領導人也紛紛送上祝福。

綜合外媒報導，文在寅在信中表示，明仁在位期間，致力於維護和平，希望明仁退位後，能繼續為改善日韓關係做出努力。

明仁曾經多次代替父親裕仁天皇，向二戰中受害的國家道歉，此舉緩解了日本、南韓與中國之間原本的緊張冷淡的外交關係，更讓「平成」成為近現代首個沒有戰爭的時代。

美國總統川普也獻上了祝福，他在聲明中寫道：「隨著平成時代即將結束，新一代天皇準備登上皇位，我承認美國對美日關係的高度重視。我們期待在新的時代延續與日本合作的傳統，並建立夥伴關係。」川普預計5月底將訪問日本，與新天皇德仁會面。屆時，他將在東京觀看相撲比賽，並為優勝者頒獎，川普也對這個行程表示期待。

新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）則代表新加坡人民，向德仁表達深切的敬意。她在聲明中表示：「明仁天皇為日本人民不懈與無私的努力，讓平成年代成為和平的代名詞。」

哈莉瑪特別指出，明仁天皇在位的30年間，天皇夫婦到日本各地災區，向災民伸出援手。她寫道：「日本人民克服逆境的力量和堅忍，留在全世界人們的心中。陛下展現同情心，致力於和平，並全心全意將自己奉獻給國家。陛下是一位受人尊敬的君主，將被人民銘記在心。」

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