扮大笨鐘跑倫敦馬拉松 「塔尖太高」撞拱門

2019-04-30 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕2019年倫敦馬拉松上週登場，一名跑者為了打破「裝扮成建築物跑馬拉松」的紀錄，特地扮成知名地標「大笨鐘」參賽。不料在抵達終點前，跑者卻因為穿在身上的道具太高，直接「卡在拱門前」，工作人員雖然及時上前救援，卻仍延後30秒才衝線，跑者半蹲半跑的「衝線」模樣，也成了這次倫敦馬拉松最可愛的畫面。

綜合外媒報導，英國30歲跑者盧卡斯貝茨（Lukas Bates）平時任職特許測量師，本屆是他第5次參加倫敦馬拉松，他希望今年能「特別一點」，於是挑戰扮成大笨鐘跑全程。不過，由於他身上的「塔尖」高度約1.5公尺，結果被終點線前的拱門擋住，多次彎腰都無法順利通過，最後是在工作人員和其他參賽者從旁協助下，才順利衝線。

報導指出，盧卡斯貝茨本屆的成績是3小時54分鐘21秒，雖然最後遇到意外插曲，不過仍比去年同樣挑戰扮成大笨鐘參賽的另名跑者快了22秒，打破紀錄。據悉，盧卡斯貝茨在倫敦馬拉松的個人最佳成績是2小時59分鐘。

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