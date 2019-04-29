嚇阻中國！日防衛省擬加長飛彈射程 覆蓋宮古海峽

2019-04-29 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕為提高對中國海軍因應能力及嚇阻力，據傳日本防衛省將研究改良陸上自衛隊部署的地對艦飛彈（SSM），讓射程從原本的200公里提升到400公里，射程將涵蓋釣魚台列嶼、宮古海峽全域。

日本產經新聞引述多位日本政府相關人士指出，日本防衛省正研議改良目前陸上自衛隊部署在西南地區的12式岸艦飛彈（SSM），12式SSM目前最大射程約200公里，改良後將延長到約400公里，射程將涵蓋釣魚台列嶼、宮古海峽全域，預計於2023年度將進行實際部署。

改良後的同型飛彈，則會先於2022年先安裝在海上自衛隊巡邏機上，提升空對艦防禦能力，防衛省指西南地區海空域達1200公里，海上巡邏機搭載長程空對艦飛彈，將可大幅提升西南地區防禦能力。

報導指出，陸上自衛隊正急於強化西南地區防衛，目前該單位針對入侵離島因應分成3個階段，分別是在海上、海岸地區及內陸地區防衛，由12式SSM負責的是在海上擊退敵方艦艇的角色，將在第一階段負責摧毀海上的敵方船隻，牽制意圖從東海進出太平洋的中國海軍。目前中國艦艇為強化遠海作戰能力，已常態性地通過沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽。

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