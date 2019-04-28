ok----黑道買不到！ TOYOTA打造日皇專用車 買家要嚴審

2019-04-28 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇太子德仁即將在5月1日坐上天皇大位，外號「日本勞斯萊斯」的TOYOTA豐田Century將成為新日皇的專用座車。這輛全新「天皇座車」特別之處是該車款20年來首次大改款，僅限在日本販售，買家要先通過豐田汽車查核背景，證明財力雄厚，且不是黑道人士，才有機會買得到。

綜合媒體報導，最新款的豐田Century轎車時隔20年的大改款，車身長5.3公尺，還有工匠匠心獨手工運雕刻的金色鳳凰圖騰，也將鑲上象徵日本皇室的「菊之御紋」。內裝自動式的遮陽簾、鞋拔架、後座的自由空間控制紐，中控台搭載11.6吋的液晶觸控螢幕，還有20具環繞喇叭音響系統，後車箱空間甚至裝得下4個高爾夫球袋。

這部頂規車在日本要價1960萬日元（約台幣541萬元），動力來源為V型8缸汽油發動機與電機系統相結合，可平穩行駛還具有高環保性能，車商可接受客製化訂單，是結合古典與科技於一身的工藝轎車，，但並非人人皆可買，購車者需出示財力證明。也要通過豐田背景核查，確認沒有黑道背景才可購買。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/