延續傳統！ 日本天皇登基大典10分鐘 皇室女性也不能進

2019-04-28 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本本月30日將迎接「令和」新時代，「換代儀式」上，明仁天皇會退位，將代表天皇權力的神器、御璽交給德仁。隔日的舉行的登基大典會按照傳統習俗，禁止女性到場。典禮只有短短10分鐘，德仁將不會發表談話。

綜合媒體報導，明仁天皇的退位儀式將在30日下午於皇居的「松之間」內舉行。松之間是皇居內位階最高的宮殿，是天皇在舉行新年祝賀及各種宮中朝見儀式的地方，包括隔日的登基大典也將在此舉行。至少有300位包括皇室成員、國家領導人、議員、高級法官及各地方政府官員等重要人物將出席儀式。

5月1日，德仁正式即位，「令和」新時代到來。登基大典將於上午10點半舉行，德仁會繼承代表天皇權力的「天叢雲劍」、「八尺瓊勾玉」、國印「國璽」及天皇印「御璽」。天皇還將委派特使，前往伊勢神宮向裡面供奉的「八咫鏡」祈禱，象徵皇位的傳承。

天皇登基大典將延續傳統習俗，禁止皇室女性參加，但女性官員及其配偶不在此限。由於典禮只有短短10分鐘，德仁不會發表談話。直到上午11點，德仁才會在另一場儀式中，以天皇的新身分公開談話。此外，5月4日新天皇德仁會在皇居的陽台上，公開與日本民眾問好。

新天皇的加冕儀式會在10月22日舉行，屆時將邀請世界各國重要人士參與，並正式宣布天皇就任，同時還會有儀仗隊伍穿越整個東京市區。

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