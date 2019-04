直播時碰上連環車禍 Youtuber驚險躲過死神

2019-04-26 23:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國科羅拉多州丹佛70號州際公路在當地時間25日傍晚發生嚴重的連環車禍,3輛大卡車與12輛小客車撞成一團讓現場陷入一片火海,並有多人死傷,而有1名YouTuber在事發前剛好在事故現場進行直播,剛好錄下失控的大卡車從他車旁衝過,讓網友看到影片後也捏了一把冷汗。

綜合外媒報導,意外發生前一刻Youtuber喬許(Josh McCutchen)正好在車內直播,當時高速公路上正在塞車,喬許也卡在塞車潮中,影片中可以看到當時他正在一邊與觀眾聊天一邊調整鏡頭,此時1輛白色大卡車從他車旁快速衝過,讓他嚇得不斷在車內大叫,接著他馬上往旁邊最近的出口離開,鏡頭也轉向車子前方,可以看到公路前方黑煙直衝天際火光四起。

萊克伍德市(Lakewood)警局發言人康特里曼(Ty Countryman)表示,事故原因為1輛大卡車因爆胎失去控制,便高速穿過橋下直衝車陣,造成連環車禍而波及到12輛小客車與2輛大卡車,車輛撞擊瞬間起火而其中1輛大卡車因滿載木柴而助長了火勢,目前火勢已被消防隊控制住,但死傷人數仍無法估算。

Youtuber事發前後的直播記錄

This was I-70 this afternoon. A crash involving 3 semis and 12 personal vehicles happened near Denver West Parkway. We know now that one person died and six people went to the hospital. pic.twitter.com/SMHcYYDBE1