直播時碰上連環車禍 Youtuber驚險躲過死神

當喬許在調整鏡頭時，1輛白色大卡車從他車旁呼嘯而過。 （圖擷自Fort Mark Gaming YouTube）

2019-04-26 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州丹佛70號州際公路在當地時間25日傍晚發生嚴重的連環車禍，3輛大卡車與12輛小客車撞成一團讓現場陷入一片火海，並有多人死傷，而有1名YouTuber在事發前剛好在事故現場進行直播，剛好錄下失控的大卡車從他車旁衝過，讓網友看到影片後也捏了一把冷汗。

綜合外媒報導，意外發生前一刻Youtuber喬許（Josh McCutchen）正好在車內直播，當時高速公路上正在塞車，喬許也卡在塞車潮中，影片中可以看到當時他正在一邊與觀眾聊天一邊調整鏡頭，此時1輛白色大卡車從他車旁快速衝過，讓他嚇得不斷在車內大叫，接著他馬上往旁邊最近的出口離開，鏡頭也轉向車子前方，可以看到公路前方黑煙直衝天際火光四起。

萊克伍德市（Lakewood）警局發言人康特里曼（Ty Countryman）表示，事故原因為1輛大卡車因爆胎失去控制，便高速穿過橋下直衝車陣，造成連環車禍而波及到12輛小客車與2輛大卡車，車輛撞擊瞬間起火而其中1輛大卡車因滿載木柴而助長了火勢，目前火勢已被消防隊控制住，但死傷人數仍無法估算。

Youtuber事發前後的直播記錄

This was I-70 this afternoon. A crash involving 3 semis and 12 personal vehicles happened near Denver West Parkway. We know now that one person died and six people went to the hospital. pic.twitter.com/SMHcYYDBE1 — 9NEWS Denver （@9NEWS） 2019年4月26日

他當場嚇了一大跳，並不斷在車內大叫。 （圖擷自Fort Mark Gaming YouTube）

事故現場濃煙四起，一片火海。（圖擷自@erinepowell 推特）

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