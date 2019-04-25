史上首次！ 金正恩與蒲亭於海參崴會面 鞏固2國關係

2019-04-25 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕今天（25日）當地時間下午2點左右，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在位於俄羅斯遠東地區的海參崴（Vladivostok）正式舉行2人的首次會面。金正恩表示，他期待這會是一場「有益的會談」。

根據《CNN》報導，2人在位於海參崴的遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University）舉行會談。金正恩首先感謝蒲亭，在「百忙之中」依然前來接待，他希望這次的會面「有助於進一步鞏固2國關係」。他表示，2國之間「擁有悠久的歷史和友誼傳統，應該要讓它更加堅定且完整」。

蒲亭則表示，他相信金正恩的來訪將「有助於雙邊關係」，且能「幫助我們了解該如何協助朝鮮半島的局勢發展，釐清有什麼是我們雙方可以共同努力的」。蒲亭同時強調，「我們感謝北韓在促進兩韓對話上的努力，以及為使北韓與美國之間關係正常化所做出的嘗試」。

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