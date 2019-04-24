比兒女還照顧我... 中國8旬翁自立遺囑 百萬房產送看護

2019-04-24 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕現代人生活忙碌，有些人無暇照顧年邁的雙親，又不希望老人家獨居，無奈之下也只能請看護照顧。不過，中國日前傳出1名老先生，瞞著兒女跑到政府單位自立遺囑，要將名下唯一的房產留給看護；因為看護24小時照料自己，兒女卻幾乎不回家了。

綜合外媒報導，中國官方單位「中華遺囑庫」位於蘇州的吳中公益預約服務中心，21日下午迎來1名年近8旬的「顧客」，這名老翁聲稱要自立遺囑，將名下價值人民幣120萬元（約新台幣558萬元）的房產留給自己的看護。老翁承認，子女對於這個決定並不知情。

老翁表示，看護在自己家裡做好多年了，6年前他的老伴還在世時，由於罹患多種疾病，吃喝拉撒都是這位看護一手包辦。老伴過世後，看護還是繼續照顧他，幾乎是24小時在服侍他的生活。而看護現在已經50多歲了，獨自1人在蘇州無依無靠，老翁希望自己能給她1份保障。

對此，當地媒體也訪問了1位執業律師。律師指出，如果老翁的子女知情後不同意這項決定，是有權利提起訴訟、到法院打官司的。但該律師同時認為，這項起訴很可能被法院駁回，因為中華遺囑庫是中國官方單位，所做出的遺囑具有明確的法律效力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/