提升網路隱私安全 建議設定密碼不使用連續數字

2019-04-23 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國國家網路安全中心（National Cyber Security Center, NCSC）研究發現，全球被駭帳號中，最常使用的密碼是123456，第二是123456789，以及其他連續或重複的簡單字串。為避免損失權益，建議使用任意但易於記憶的字符作為密碼。

綜合媒體報導，英國國家網路安全中心調查全球被入侵的帳號使用密碼，有2320萬個帳號使用123456作為密碼，名列第一，其次是123456789，有770萬個帳號因此被駭。三到五名分別是qwerty（標準打字鍵盤）、password（密碼）與1111111，每項都至少有300萬人被駭，這些密碼幾乎都屬於由連續或重複的符號組成的字串，或只是簡單的單字，因此最常被破解。

其中使用次數最多的人名前10名分別是：1.ashley（艾希莉） 2.michael（麥可） 3.daniel（丹尼爾） 4.jessica（潔西卡） 5.charlie（查理） 6. jordan（喬丹） 7.michael1（麥可1） 8. thomas（湯瑪士） 9.michelle（蜜雪兒） 10.nicole（妮可）

而最常使用的英國足球隊名稱前10名分別是：1.liverpool（利物浦） 2.chelsea（切爾西） 3.arsenal（兵工廠） 4.man utd（曼徹斯特聯） 5. everton（艾佛頓） 6.wolves（狼隊） 7.newcastle（紐卡素） 8.tottenham（熱刺） 9.westham（西漢姆） 10.brighton（布萊頓）

根據報導，英國國家網路安全中心建議使用者選擇「任意但容易記憶」的字作為密碼，以降低被駭客入侵帳號的風險，像是球隊或樂團名稱都屬於容易被猜到的密碼，可使用三個隨機且自己不會忘的單字組合而成，以增加密碼複雜度。

報告顯示，全球來自網路的攻擊事件不斷增加，應建立安全機制保護自己，但目前使用安全性夠強的密碼數量不到一半，只有15%的人認為密碼安全度會造成重大影響，其中年輕人相對較注重網路隱私。

最常被駭客入侵的密碼前20名分別為：

1. 123456 2. 123456789 3. qwerty 4. password 5. 1111111 6. 12345678 7. abc123 8. 1234567 9. password1 10. 12345 11. 1234567890 12. 123123 13. 000000 14. iloveyou 15. 1234 16. 1q2w3e4r5t 17. qwertyuiop 18. 123 19. monkey 20. dragon

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