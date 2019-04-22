斯里蘭卡爆炸喚醒內戰記憶 兒無助問爸：「上帝在哪裡？」

2019-04-22 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡昨天（21日）多處教堂和飯店發生連環爆炸，目前死傷人數仍在持續增加，根據統計至少已有將近300死500傷。爆炸發生後，斯里蘭卡首都可倫坡人人沉浸在緊張之中，再次喚醒民眾對於25年前內戰的恐怖回憶。

綜合外媒報導，斯里蘭卡昨天遭遇恐怖攻擊，多座教堂和飯店連環爆炸，近300人不幸罹難，500多人受傷。一名協助搬運傷患的民眾普拉薩（Shantha Prasad）告訴法新社，「我昨天抱了大概8個受傷的小孩，其中2個女孩才只有6歲和8歲，和我女兒一樣大。他們衣服破了，鮮血染紅了衣裳。」對斯里蘭卡人而言，昨天的連環爆炸，喚醒了那段關於內戰的痛苦記憶。普拉薩說：「這樣的暴力再度發生，真的讓人無法接受。」

斯里蘭卡內戰從1983年7月23日開始。泰米爾伊拉姆猛虎解放組織訴求於斯里蘭卡北部和東部建立一個獨立國家，因此和斯里蘭卡政府交戰。這起內戰持續將近30年，造成多達10萬人喪生。直到2009年，猛虎組織投降，內戰才終於結束。內戰年間，炸彈攻擊就像家常便飯，斯里蘭卡人每天都活在恐懼中。

今天的可倫坡街頭再度瀰漫著恐慌的氣氛，清潔人員威克拉馬（Malathi Wickrama）表示：「昨天的爆炸把當年的記憶都喚醒了，那時我們很怕搭公車或火車，因為有很多炸彈。」他一邊清掃街頭一邊說，現在他連上街都很緊張，碰到黑色垃圾袋都害怕有炸彈。

昨日爆炸後，斯里蘭卡全國實施宵禁。今日上午解除後，可倫坡街頭恢復往日人潮，但安全戒備依舊森嚴。部分商店開門營業，大眾交通運輸也正常營運，但學校和股市持續關閉。有些民眾痛失所愛，但也有部分民眾試圖重新振作、回歸正常生活。

可倫坡北部，不少民眾聚集到爆炸地之一的聖塞巴斯提安教堂（St Sebastian's）外，悼念罹難者。一名52歲的男子卡魯納拉特尼（Churchill Karunaratne）在教堂外放下花束，爆炸發生後他馬上就趕到教堂，希望能幫忙，卻只見教堂一片混亂，到處都是屍體，他忍不住大哭。

卡魯納拉特尼育有3個孩子，他哽咽地說：「我的小孩在電視上看到了這一切，現在非常害怕上教堂。他們問了我很多問題，像是『上帝在哪裡？』」。

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