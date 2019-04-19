「你妹以後也會」母親摀國2少女嘴 讓鬼父連姦20天

2019-04-19 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕1名國2少女在2018年暑假期間慘遭父親連續姦淫20天，期間母親知道此事並沒有伸出援手，反倒在少女「被行房」時幫父親摀住她的嘴，母親還說「以後也要妹妹用身體報答父親。」

根據《搜狐網》報導，中國貴州1名國2少女平時與祖父母住在貴州，去年暑假與弟弟妹妹一同前往上海與父母團聚，晚上爸媽睡一間，少女與弟妹共寢於另一房，不料父親闖入後，將自己與少女的下半身脫光後插入，母親則在一旁幫助父親強行行房。

該名母親要少女不要吵醒熟睡中的弟妹，還稱未來妹妹也會被要求與父親行房，少女遭性侵得逞後隔日報警，卻說自己是從故鄉偷跑到上海，被警方送往救助站，父母來領回後將他毒打一頓，晚上繼續強迫她與父親做愛，20天的團聚之旅結束前她天天被鬼父進入體內。

少女回到貴州後接獲父母親打來的威脅電話，要求他不要對外聲張，但少女仍舊將事情告訴祖父母，才讓全案曝光，中國上海法院認定鬼父母數度共同性侵幼女，將鬼父判處15年有期徒刑、褫奪公權5年，鬼母則被判9年有期徒刑、褫奪公權1年。

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