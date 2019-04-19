投錯候選人怎麼辦？ 印度選民砍斷手指

2019-04-19 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕台灣選舉經常會發生蓋錯章或投錯人的選民，在情急之下撕毀選票因而觸法，不過印度選民就比較激進了，在近來正如火如荼舉行的馬拉松式大選中，一名男子因為投錯候選人氣得自斷食指。

據《BBC》報導，切斷手指的庫馬爾（Pawan Kumar）說，他原本想投票給一個地區政黨，但電子投票機上的符號太多讓他感到困惑，最後不小心投給了執政的印度人民黨。由於投票完後選民食指會印上短期內洗不掉的墨水，因此他立刻「壯士斷指」。

實際來看，印度電子投票機裡每個候選人姓名旁都會有黨徽，印度人民黨是花朵，庫馬爾心儀的地區政黨則是大象，但他不慎把花當成大象了。

黨徽在印度選舉中發揮了重要作用，因為在許多地方識字率較低，選民大部分都是文盲，靠著黨徽才能識別出要投票的政黨。

印度此次大選一共分7個階段進行，最後會在5月23日開票，據統計約有9億名可投票的選民，是世界上有史以來最大的民主選舉。

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